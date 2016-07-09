Глава МЗС Італії вважає, що Великобританія може в підсумку залишитися в ЄС

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

"За останні 20 років ми бачили, як результати референдумів у Європі скасовувалися іншими референдумами або навіть рішеннями національних парламентів", - сказав Джентілоні, навівши у приклад Францію та Німеччину.

Глава італійського МЗС також додав, що якщо британці змінять своє рішення про вихід з ЄС, то він готовий "випити за це келих шампанського".

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Після підбиття підсумків референдуму країни Євросоюзу закликали Британію швидше провести переговори про вихід з блоку. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що переговори повинні початися як можна швидше.

Для реалізації підсумків Brexit Британії необхідно застосувати статтю 50 Лісабонського договору, яка передбачає проведення переговорів про вихід країни з Євросоюзу протягом двох років.