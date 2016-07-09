Столтенберг назвав дату наступного саміту НАТО
19:51, 09 липня 2016Світ
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Наступний саміт НАТО пройде у 2017 році в Брюсселі.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції після завершення дводенного саміту НАТО, який пройшов у Варшаві, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
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"Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч знову у 2017 в нашій новій штаб-квартирі в Брюсселі на нашому наступному саміті", - сказав він.
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