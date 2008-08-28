Путін: США створили конфлікт у Грузії заради одного кандидата в президенти
19:16, 28 серпня 2008Світ
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Про це прем`єр Росії повідомив CNN
Вашингтон створив конфлікт у Грузії з метою підтримати одного з кандидатів в президентській гонці, що нині триває в США. Таку думку висловив сьогодні прем`єр-міністр Росії Володимир Путін в інтерв`ю телеканалу CNN.
За його словами, є дані, що метою цього вчинку було створення переваги в конкурентній боротьбі для одного з кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів.
Прем`єр-міністр Росії знову сказав, що Москва не мала іншого вибору після того, як десятки миротворців були вбиті в зоні грузино-осетинського конфлікту.
Жаль, на думку В.Путіна, викликає той факт, що Вашингтон не доклав більше зусиль, щоб зупинити дії Грузії.
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