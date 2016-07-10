Генсек ООН засуджує поновлення боїв у столиці Південного Судану

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я шокований і ошелешений через сильні бої, які наразі ведуться у Джубі», – заявив Пан Ґі Мун 10 липня.

Він зазначив, що лідери Південного Судану мусять вжити невідкладних заходів для відновлення контролю за безпекою у Джубі.

«Я глибоко розчарований, що попри зобов’язання з боку лідерів Південного Судану бої поновилися», – сказав генсекретар ООН.

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«Це безглузде насильство є неприйнятним і шкодить прогресу, досягнутому у мирному процесі», – додав Пан Ґі Мун.

Як повідомляв УНІАН, в результаті збройних сутичок у столиці Південного Судану Джубі загинули, за різними даними, від 100 до 150 осіб.

В 2013 у країні почався збройний конфлікт між представниками панівної народності дінка, до якої належить президент Салва Кіір, і племені нуер, інтереси якого представляв Рієка Мачара.

Було зроблено багато спроб мирного врегулювання конфлікту, однак досягнуті угоди постійно порушувалися. Навіть після підписання договору про припинення збройного протистояння у серпні 2014 року в країні час від часу спалахували сутички між представниками двох етнічних угруповань.

У лютому цього року президент Салва Кіір оголосив про призначення Рієка Мачара віце-президентом.