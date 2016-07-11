США на шляху до закриття Гуантанамо: одного з ув'язнених перевели в Італію після 14 років тюрми

07:42, 11 липня 2016
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Тепер у в'язниці, розташованій на американській військовій базі на Кубі, залишаються 78 осіб.

REUTERS

До Італії був переведений в'язень Гуантанамо Файєз Ахмад Яхія Сулейман, повідомили в Пентагоні.

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Як повідомляє Російська служба ВВС, переведення було узгоджене ще шість років тому.

Пентагон не уточнив, чи Сулейман відбуватиме строк в Італії. Представник відомства заявив, що це питання буде вирішувати уряд країни.

Американська сторона подякувала Італії за те, що та допомагає закриттю в'язниці.

Житель Ємену був заарештований поліцією Пакистану і переведений в США в грудні 2001 року. Його звинувачували в тому, що він воював з США на стороні екстремістського угруповання "Аль-Каїда".

Як відомо, президент США Барак Обама обіцяв закрити в'язницю ще під час свого першого терміну. Однак багато представників як Республіканської, так і Демократичної партій висловилися проти.

Більшість із 78 ув'язнених в Гуантанамо знаходяться там без пред'явлення звинувачень або суду. Багато провели в ув'язненні більше 10 років.

США намагається домовитися з іншими країнами, щоб вони прийняли колишніх в'язнів Гуантанамо

Правозахисники критикують США за умови утримання в цій в'язниці. До деяких ув'язнених застосовувалися тортури. В'язниця була відкрита колишнім президентом США Джорджем Бушем після нападів 11 вересня 2001 року.

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