Росія проводить масштабні навчання ракетних військ

Близько 400 одиниць техніки, включаючи автономні пускові установки "Тополь", "Тополь-М" і "Ярс", відпрацьовують завдання несення бойового чергування, повідомляє РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ.

"В ході бойового навчання стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршу, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, інженерного обладнання позицій, організації маскування і бойової охорони", — йдеться в повідомленні.

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Російські військовослужбовці мають виявити, блокувати і знищити умовних диверсантів. На цьому етапі використовуються і нові бойові протидиверсійні машини (БПДМ) "Тайфун-М" з безпілотними літальними апаратами.

В ході маневрів ракетники також відпрацюють подолання умовно заражених ділянок місцевості, відбиття нападу наземних і повітряних сил супротивника і організацію взаємодії з доданими підрозділами.

"Ракетники також виконають навчально-бойові завдання із проведення умовного пуску ракет", — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, всього до кінця року в РВСП РФ пройде понад 40 штабних і близько 20 командно-штабних тренувань, близько десяти командно-штабних і близько 50 тактичних і тактико-спеціальних навчань.