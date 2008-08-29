Маккейн вибрав у віце-президенти молоду жінку з п’ятьма дітьми

Кандидат у президенти США Джон Маккейн офіційно оголосив, що вибрав як кандидата у віце-президенти губернатора Аляски Сару Пелін. Це заяву він зробив у виступі перед виборцями штату Огайо.

Маккейн пояснив, що міг вибирати з багатьох досвідчених і талановитих політиків-республіканців. Він наголосив, що Пелін має бездоганну репутацію і чудовий досвід у розподілі коштів платників податків.

Сара Пелін заявила, що пропозиція Джона Маккейна стала для неї великою честю. Вона пообіцяла докласти всіх зусиль, щоб допомогти сенаторові перемогти на виборах.

За кілька годин до виступу Маккейна телеканал CNN з посиланням на джерела в Республіканській партії повідомив, що напарником кандидата стане Пелін.

У 44-річної Сари Пелін - п`ятеро дітей: двоє синів і три доньки. Її старший син служить нині в армії, цієї осени його частина відправиться до Іраку. Вона була обрана на посаду губернатора штату Аляска 2006 року, ставши наймолодшим губернатором цього штату. У разі перемоги Джона Маккейна на президентських виборах вона стане першою жінкою - віце-президентом США.

Вибір Маккейна став несподіванкою для аналітиків. Його рішення назвали сильним ходом: політологи припускають, що Пелін зможе залучити на бік Маккейна прихильниць Хіларі Клінтон, які не хочуть голосувати за Барака Обаму.

Минулої суботи суперник Маккейна Барак Обама вибрав напарником сенатора Джо Байдена.

Лента.ру