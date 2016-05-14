У Каліфорнії пасажирський потяг протаранив пікап, загинули троє
04:33, 14 травня 2016Світ
237 0
Три людини загинули в американському штаті Каліфорнія, коли водій пікапа заїхав на залізничні колії перед поїздом, що рухався на високій швидкості.
REUTERS
Інцидент стався у п'ятницю ввечері неподалік від міста Фресно, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Як повідомляють ЗМІ, водій намагався об'їхати вантажний поїзд та не помітив наближення пасажирського на сусідній колії. Поїзд рухався із швидкістю близько 130 км на годину.
Пікап при зіткненні розділився надвоє, а його двигун приземлився в 37 метрах від місця аварії, повідомили в місцевій патрульній службі.
Читайте такожУ Вашингтоні перекинувся потяг з хімікатами
Всі троє пасажирів пікапа загинули, тоді як ніхто їх 235 пасажирів поїзда Amtrak не постраждав. Провідник потягу отримав легкі травми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter