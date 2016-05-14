У Каліфорнії пасажирський потяг протаранив пікап, загинули троє

Інцидент стався у п'ятницю ввечері неподалік від міста Фресно, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомляють ЗМІ, водій намагався об'їхати вантажний поїзд та не помітив наближення пасажирського на сусідній колії. Поїзд рухався із швидкістю близько 130 км на годину.

Пікап при зіткненні розділився надвоє, а його двигун приземлився в 37 метрах від місця аварії, повідомили в місцевій патрульній службі.

Читайте такожУ Вашингтоні перекинувся потяг з хімікатами

Всі троє пасажирів пікапа загинули, тоді як ніхто їх 235 пасажирів поїзда Amtrak не постраждав. Провідник потягу отримав легкі травми.