У Євросоюзі заявили про зниження потоку мігрантів з квітня

Про це заявив виконавчий директор прикордонного агентства Frontex Фабріс Леггері, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожКожен другий мешканець Євросоюзу вважає мігрантів тягарем - опитування

"За перші шість місяців 2016 року налічувалося 360 тис. нелегальних в'їздів в ЄС, і це більше, ніж у минулому році, але наплив знижується з квітня", - сказала він.

За словами Фабріса Леггері, Італія обігнала Грецію в якості основної точки входу і більшість мігрантів в даний час направляються в Європу з Лівії. Близько 750 осіб прибувають в Італіющодня порівняно з 50 в Греції.

У 2015 році Frontex зареєструвало понад 1,5 млн незаконних перетинів кордонів у Європі, в основному в Греції.