У Євросоюзі заявили про зниження потоку мігрантів з квітня
17:04, 12 липня 2016Світ
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Кількість нелегальних мігрантів, які прибувають в країни Європи, впала з квітня після того, як Євросоюз уклав угоду з Туреччиною, щоб зупинити їх поток через Егейське море.
REUTERS
Про це заявив виконавчий директор прикордонного агентства Frontex Фабріс Леггері, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
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"За перші шість місяців 2016 року налічувалося 360 тис. нелегальних в'їздів в ЄС, і це більше, ніж у минулому році, але наплив знижується з квітня", - сказала він.
За словами Фабріса Леггері, Італія обігнала Грецію в якості основної точки входу і більшість мігрантів в даний час направляються в Європу з Лівії. Близько 750 осіб прибувають в Італіющодня порівняно з 50 в Греції.
У 2015 році Frontex зареєструвало понад 1,5 млн незаконних перетинів кордонів у Європі, в основному в Греції.
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