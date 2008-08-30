Два потужні землетруси в Китаї

Другий за день сильний землетрус стався у суботу в Китаї, повідомляє агентство Синьхуа.

Підземні поштовхи магнітудою 5,3 зафіксовані в Синьцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході КНР. Про жертви і руйнування поки не повідомляється.

Раніше у суботу землетрус магнітудою 6,1 стався на південному заході країни - в провінціях Сичуань і Юньнань. За останніми даними, жертвами удару підземної стихії стали вже 22 людини, більше 100 осіб дістали поранення, пошкоджено багато будинків.

Газета.ру