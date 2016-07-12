Лобове зіткнення потягів в Італії: кількість жертв зросла, на місці катастрофи розгорнули польовий шпиталь

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reppublica.

На місці катастрофи рятувальники розгорнули польовий шпиталь. Серед врятованих поранених у лікарнях перебувають троє 18-річних дівчат, стан яких оцінюють як важкий.

Крім того, вдалося врятувати маленьку дитину, яку привезли в лікарню на вертольоті.

Читайте такожНа півдні Італії два потяги зіткнулися лоб в лоб, щонайменше 10 загиблих

Тіла загиблих перевозять в інститут судової медицини Барі. Наразі обставини та причини зіткнення залишаються нез'ясованими.

Раніше УНІАН повідомляв, що у зіткненні двох поїздів неподалік від міста Андріа на півдні Італії загинули 20 людей, десятки були поранені.

За попередньою інформацією, серед постраждалих у зіткненні потягів на півдні Італії громадян України немає.