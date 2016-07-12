Зіткнення поїздів в Італії: ЗМІ розповіли нові подробиці однієї з найбільших залізничних аварій в історії країни

Про це повідомили у залізничній компанії Ferrotramviaria, передає РБК з посиланням на сайт італійської газети Fatto Quotidiano.

Інший машиніст загинув, розповіло виданню джерело у залізничній компанії, посилаючись на результати впізнання тіл.

Загальна кількість жертв зіткнення зросла до 23 осіб, передає Fatto Quotidiano. Ще 50 людей поранено, шість з них перебувають у критичному стані.

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Як повідомляв УНІАН, два пасажирські потяги зіткнулися 12 липня в провінції Барі на півдні Італії, між містами Андрія і Корато. Це стало однією з найбільших залізничних аварій в історії Італії.

Офіційних причин трагедії влада поки не називає.