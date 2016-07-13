Франція закрила диппредставництва в Туреччині з міркувань безпеки
15:15, 13 липня 2016Світ
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Всі дипломатичні представництва Франції в Туреччині закриті з міркувань безпеки.
Всі консульства і посольства будуть закриті / searchengineland.com
"З міркувань безпеки, заплановані на 14 липня прийоми в диппредставництвах в Стамбулі, Анкарі, Ізмірі скасовуються. Ми продовжуємо взаємодіяти з турецькою владою... Консульства в Стамбулі і Ізмірі, як і посольство в Анкарі, будуть закриті з середи, 13 липня 13:00 і до подальшого повідомлення", - повідомляється на сайті генконсульства Франції в Туреччині.
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