Франція закрила диппредставництва в Туреччині з міркувань безпеки

"З міркувань безпеки, заплановані на 14 липня прийоми в диппредставництвах в Стамбулі, Анкарі, Ізмірі скасовуються. Ми продовжуємо взаємодіяти з турецькою владою... Консульства в Стамбулі і Ізмірі, як і посольство в Анкарі, будуть закриті з середи, 13 липня 13:00 і до подальшого повідомлення", - повідомляється на сайті генконсульства Франції в Туреччині.