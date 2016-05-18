Посольство США в Туреччині попередило американських громадян про загрозу терактів

"Іноземні та американські туристи очевидно є метою міжнародних і місцевих терористичних організацій і ймовірність теракту без попередження, як і раніше викликає занепокоєння", - йдеться в заяві на сайті посольства, передає РБК.

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У зв'язку з цим посольство США закликало своїх громадян ознайомитися з існуючим попередженням для подорожуючих в Туреччину і переконатися, що вони дотримуються рекомендацій щодо особистої безпеки.

Про загрозу терактів у Туреччині 19 травня два дні тому повідомив Hurriyet. З посиланням на джерела в спецслужбах видання повідомило, що поліція випустила конфіденційне попередження управлінням безпеки у 81 провінції, в якому йдеться про можливі атаки терористів "Ісламської держави" під час святкування Дня молоді та спорту. Це свято традиційно відзначається в Туреччині 19 травня. Поліція також просила органи безпеки вжити додаткових заходів.

З посиланням на дані Національної розвідувальної організації Туреччини видання повідомляє, що 10 терористів, які проникли в країну через південно-східну провінцію Газіантеп, планують 10 окремих атак, переважно в мегаполісі. Один з терактів, за даними видання, може статися і в Анкарі.

За даними розвідки, джихадистське угруповання 19 травня планує влаштувати атаку біля мавзолею першого лідера Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка. Про загрозу теракту біля мавзолею попередило і посольство США.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня через загрози безпці США евакуювали з Туреччини всіх членів сімей військовослужбовців і дипломатів.