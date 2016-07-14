Обама: США не наблизилися до вирішення проблеми розколу між поліцією і суспільством

За його словами, країна навіть не наблизилася до вирішення цієї проблеми, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Потрібно зміцнити впевненість темношкірих і іспаномовних громадян країни, що мало місце насильство з боку поліцейських буде розслідувана належним чином, вважає президент.

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"Ми будемо разом думати, як нам повернути довіру людей, переконати їх, що після того, як співробітники поліції застосували силу - смертоносну силу - наслідок буде чесним і що справедливість переможе", - сказав Обама після зустрічі з активістами, політиками і співробітниками правоохоронних органів у Вашингтоні.

По Сполученим Штатам прокотилася хвиля протестів проти свавілля поліції у зв'язку з вбивствами афроамериканців в Міннесоті і Луїзіані.

На одному з таких мітингів протесту в Далласі озброєний снайперською гвинтівкою чоловік застрелив п'ятьох поліцейських і поранив сімох - він заявив, що зробив це в якості відплати за вбивства беззбройних афроамериканців.