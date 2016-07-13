Танець Джорджа Буша на панахиді за загиблими в Далласі обурив американців (відео)

На відео можна побачити, як за одну руку Буш тримає свою дружину Лору, за іншу - дружину чинного президента Мішель Обаму.

Колишній президент посміхався і пританцьовував в такт музиці.

При цьому перша леді США була збентежена поведінкою Буша.

Поведінка політика обурила американців. Багато користувачів соцмереж припустили, що Буш випив зайвого.

Як повідомляв УНІАН, у США під час масових акцій протесту проти вбивств афроамериканців представниками правоохоронних органів було вбито четверо поліцейських. Пізніше Reuters повідомило про п'ятого загиблого.

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За словами очевидців, вогонь по натовпу протестуючих відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті. Як повідомляє місцева поліція, один з підозрюваних здався сам, а іншого вдалося знайти та затримати.

Обурення громадськості викликав інцидент, що стався напередодні в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка. На оприлюдненому відеозаписи з місця події, чітко видно, як поліцейські чоловіка повалили на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично в упор. За фактом вбивства вже розпочато розслідування Міністерством юстиції США.