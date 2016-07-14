У Британії озвучили приблизну дату виходу з ЄС

Про це заявив новопризначений державний секретар, що відповідатиме за вихід Британії з ЄС, Девід Девіс, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Bloomberg.

На його думку також, Британії варто "взяти паузу", перш ніж починати офіційні переговори про вихід.

За словами Девіса, це може статися "до або на початку наступного року".

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"Стратегія переговорів повинна бути правильно розрахована і потрібно до цього провести серйозні консультації", - зауважив він, зазначивши, що приблизно в кінці 2018 року можливий офіційний вихід з ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.