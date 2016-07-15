Столтенберг про теракт у Ніцці: тероризм ніколи не завдасть поразки демократії та свободі

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті Альянсу. "Я вражений та засмучений терористичним нападом у Ніцці", - йдеться у заяві.

Читайте такожТеракт у Ніцці: поліція проводить обшуки в будинку водія вантажівки

Генеральний секретар Альянсу висловив підтримку родинам та близьким загиблих, а також усім, хто постраждав внаслідок теракту.

"Цей напад спрямований проти невинних людей та основних цінностей, які відстоює НАТО. Але тероризм ніколи не завдасть поразки демократії, свободі та нашим відкритим суспільствам", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що Альянс стоїть пліч-о-пліч у рішучій солідарності з народом Франції.

Як повідомляв УНІАН, у Ніцці внаслідок теракту під час святкування Дня взяття Бастилії загинули щонайменше 84 особи, серед них - один громадянин України.