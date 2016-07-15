В момент нападу на набережній Ніцци було 30 тисяч людей, серед жертв багато іноземців

У четвер ввечері на Англійській набережній Ніцци день взяття Бастилії святкували близько 30 тисяч людей.Про це з посиланням на мерію Ніцци повідомляє Le Figaro.

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За словами президента Франції Франсуа Олланда , серед жертв водія-терориста було багато іноземців, посилаючись на Le Figaro, пише "Європейська правда".

Як відомо, внаслідок нападу загинули 84 людини. Ще 60 поранені, крім них майже 50 знаходяться у лікарнях у критичному стані.

Вантажівка на високій швидкості влетіла у натовп людей, який очікував святкового фейерверку, і проїхала по ньому 2 кілометри.

Загинув один громадянин України, ще двоє були поранені. Також відомо трьох загиблих громадян Німеччини, двох американців, одного росіянина.