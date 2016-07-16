Ердоган залишив Стамбул - ЗМІ

Президент вирушив у невідомому напряму, повідомляє видання Al Jazeera.

Раніше Ердоган надіслав повідомлення на мобільні телефони, у яких закликав людей вийти на вулиці проти заколотників.

Зазначається, що президент країни вже не вперше використав мобільний телефон для зв'язку з громадянами протягом останньої доби. Так, у розпал спроби військового перевороту він звернувся до громадян Туреччини через додаток FaceTime на iPhone у прямому ефірі телеканалу CNNTurk.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

На даний час більшість організаторів заколоту затримано.