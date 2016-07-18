Турецька влада перекинула до Стамбула спецназ, ЗМІ повідомляють про надзвичайний стан у місті

Їх розмістили на стратегічно важливих вулицях і об'єктах, передає New York Times з посиланням на Anadolu.

Глава міської поліції Мустафа Каліскан наказав збивати будь-які вертольоти, що пролітають над містом, без попередження.

Водночас деякі ЗМІ з посиланням на Anadolu повідомляють, що у Стамбулі знову ввели надзвичайний стан.

Читайте такожВ небі над Стамбулом відкрили вогонь по трьох невпізнаних вертольотах - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Затримали понад 50 офіцерів і 6 тисяч бунтівників.

За останніми даними, загинули понад 290 осіб, понад 1,4 тис. людей отримали поранення.