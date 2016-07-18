Перестрілка в Алмати: один поліцейський загинув, є поранені (фото, відео)
09:20, 18 липня 2016Світ
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Внаслідок перестрілки біля Алматинського РУВС в Алмати двоє поліцейських постраждали, один загинув.
В Алмати лунають постріли / АЗАМАТ АХМЕТЖАНОВ / FACEBOOK
Про це пишуть очевидці, передає Nur.kz.
Зазначається, що звуки пострілів чути в різних районах Алмати.
Так, в один з медичних закладів міста привезли пораненого співробітника правоохоронних органів.
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"В алма-атинському РУВС перестрілка. Ваххабіти", - написав користувач соцмережі Мак Арнов.
За останніми даними, щонайменше один поліцейський загинув. Його тіло лежить посередині проїжджої частини.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Алмати, Казахстан, невідомий відкрив стрілянину біля одного з відділків поліції.
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