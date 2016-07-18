Перестрілка в Алмати: один поліцейський загинув, є поранені (фото, відео)

Про це пишуть очевидці, передає Nur.kz.

Зазначається, що звуки пострілів чути в різних районах Алмати.

Так, в один з медичних закладів міста привезли пораненого співробітника правоохоронних органів.

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"В алма-атинському РУВС перестрілка. Ваххабіти", - написав користувач соцмережі Мак Арнов.

За останніми даними, щонайменше один поліцейський загинув. Його тіло лежить посередині проїжджої частини.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Алмати, Казахстан, невідомий відкрив стрілянину біля одного з відділків поліції.