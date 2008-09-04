США дають Грузії мільярд доларів

Держсекретар США Кондоліза РАЙС в середу оголосила про виділення Грузії грошової допомоги у розмірі одного мільярда доларів, повідомляє агентство Reuters. Більше половини суми (570 мільйонів) надійде до Грузії до кінця 2008 року.

Виділені кошти підуть на відновлення грузинської економіки, що постраждала в результаті військового конфлікту, а також на надання гуманітарної допомоги населенню. К.РАЙС підкреслила, що гроші не призначені для надання військової допомоги Грузії, для якої, за її словами, час ще не настав.

Друга частина виділеної суми буде передана Грузії новим керівництвом США, яке займе місце нинішнього в січні 2009 року.

Як нагадує Лента.ру, раніше США вже виділили Грузії гуманітарну допомогу на загальну суму близько 30 мільйонів доларів. Раніше в середу допомогти Грузії погодився також МВФ, що надав Тбілісі кредит у розмірі 750 мільйонів доларів.