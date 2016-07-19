Дружину Трампа викрили у копіюванні промови Мішель Обами

Промова дружини мільярдера Дональда Трампа, колишньої словенської моделі, нагадала журналістам виступ Мішель Обами на з'їзді демократів у Денвері в 2008 році.

Обидві жінки говорили про заповіти своїх батьків: поважати людей і прагнути до кращого життя.

Меланія Трамп стала головним спікером першого дня з'їзду, на якому Трампа офіційно висунуть кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

Американські ЗМІ повідомляють, що вона готувалася до речі кілька тижнів з наміром додати до публічного образу чоловіка "трохи теплоти і м'якості".

Як повідомляв УНІАН, на вимогу представників претенденти на висунення в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з офіційної програми партії виключили надання Україні летального озброєння.