Дружину Трампа викрили у копіюванні промови Мішель Обами
Виступ Меланії Трамп на з'їзді Республіканської партії в США розкритикували за те, що вона ледь не дослівно повторила промову першої леді Мішель Обами.
Промова дружини мільярдера Дональда Трампа, колишньої словенської моделі, нагадала журналістам виступ Мішель Обами на з'їзді демократів у Денвері в 2008 році.
Обидві жінки говорили про заповіти своїх батьків: поважати людей і прагнути до кращого життя.
Меланія Трамп стала головним спікером першого дня з'їзду, на якому Трампа офіційно висунуть кандидатом у президенти США від Республіканської партії.
Американські ЗМІ повідомляють, що вона готувалася до речі кілька тижнів з наміром додати до публічного образу чоловіка "трохи теплоти і м'якості".
Як повідомляв УНІАН, на вимогу представників претенденти на висунення в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з офіційної програми партії виключили надання Україні летального озброєння.