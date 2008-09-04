Відтік капіталу з Росії у серпні склав $5 млрд

Чистий відтік капіталу з Росії в серпні 2008 року склав $5 млрд. Про це журналістів повідомив голова Банку Росії Сергій Ігнатьєв, повідомляє Прайм-ТАСС.

«За попередніми оцінками відтік (у серпні) склав $5 млрд», – сказав Ігнатьєв.

В той же час він відзначив, що ЦБР не має наміру змінювати прогноз щодо чистого припливу капіталу в 2008 році у розмірі $40 млрд.

Газета.ру