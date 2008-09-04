Відтік капіталу з Росії у серпні склав $5 млрд
14:45, 04 вересня 2008Світ
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Прогноз щодо припливу змінювати не будуть
Чистий відтік капіталу з Росії в серпні 2008 року склав $5 млрд. Про це журналістів повідомив голова Банку Росії Сергій Ігнатьєв, повідомляє Прайм-ТАСС.
«За попередніми оцінками відтік (у серпні) склав $5 млрд», – сказав Ігнатьєв.
В той же час він відзначив, що ЦБР не має наміру змінювати прогноз щодо чистого припливу капіталу в 2008 році у розмірі $40 млрд.
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