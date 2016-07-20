Влада Туреччини після викривальної публікації WikiLeaks заблокувала сайт

Як повідомили в Twitter представники порталу, сайт наказано заблокувати по всій країні. До посту також прикріплений скріншот зі сторінкою блокування на турецькому мовою.

Раніше на WikiLeaks виклали 294 548 листів з 762 ящиків з сервера akparti.org.tr - основного домену ПСР в інтернеті. Як зазначалося, він використовується в основному для листування з міжнародних справ, а не з «найчутливіших» внутрішнім питанням.

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Матеріали були отримані за тиждень до спроби перевороту в Туреччині, яка сталася в ніч на 16 липня. Їх планувалося розмістити в мережі пізніше, однак у відповідь на що почалися після путчу чищення публікацію перенесли на більш ранній термін.

Портал WikiLeaks був заснований в 2006 році австралійським журналістом Джуліаном Ассанжем, який уже чотири роки переховується у посольстві Еквадору в Лондоні від судового переслідування. На сайті розміщуються секретні документи і викривальні матеріали.