У Туреччині звільнили понад 49 тисяч держслужбовців за причетність до спроби перевороту - ЗМІ

Про це повідомляє Hurriyet посилаючись на інформацію різних джерел, передає Громадське.

В цілому з різних міністерств і відомств звільнили 49 321 людину.

Робочих місць позбулися співробітники апарату прем'єр-міністра Туреччини, міністерства внутрішніх справ, міністерства освіти, управління у справах релігії і ряду інших держустанов.

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Також влада Туреччини анулювалf ліцензії у 21 тисячі викладачів, які працюють в приватних навчальних закладах.

19 липня Вища рада з освіти Туреччини закликала відправити у відставку 1577 деканів і професорів турецьких вузів після невдалої спроби державного перевороту.

У Туреччині затримали 9332 осіб, яких звинувачують в організації військового перевороту.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Туреччині у зв'язку із спробою державного перевороту тимчасово відсторонені від роботи понад 15 тис. працівників сфери освіти.

Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною у свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.