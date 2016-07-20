Відповідь на масові чистки в держорганах Туреччини: WikiLeaks "злив" у мережу листи партії Ердогана

Загалом у публічний доступ викладено 294 548 листів із 762 електронних поштових скриньок на основному партійному домені akparti.org.tr, передає РБК.

Найсвіжіший лист було відправлено 6 липня 2016 року, найстаріший був написаний у 2010 році. При цьому WikiLeaks пояснює, що цей домен використовується здебільшого для листування з міжнародних справ, а не з «найчутливіших» внутрішніх питань.

Читайте такожРозвідка Туреччини дізналася про підготовку перевороту за кілька годин до його початку, встигла попередити Генштаб

У повідомленні також йдеться, що матеріал був отриманий за тиждень до спроби військового перевороту в Туреччині, яка сталася в ніч на 16 липня.

Листування було опубліковане раніше від запланованого терміну у відповідь на чистки у держструктурах Туреччини, які розпочалися одразу ж після придушення заколоту.

Партія справедливості і розвитку була заснована нинішнім президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, очолює партію чинний прем'єр-міністр Біналі Йилдирим.

Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині звільнили більше 49 тисяч державних службовців, які були звинувачені у зв'язках з організаторами невдалого військового перевороту.