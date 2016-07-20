У Копенгагені пройшов міжнародний з'їзд Санта-Клаусів (фоторепортаж)

Учасники з'їзду, наряджені в костюми Санта-Клауса або інших різдвяних персонажів, проїхалися по місту на човнах, а деякі навіть скупалися.

Як повідомляв УНІАН, свій забіг Санта-Клаусів пройшов і в Україні - в Одесі наприкінці минулого року.