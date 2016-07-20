Меркель не буде обговорювати на зустрічі з Терезою Мей вихід Британії з ЄС
17:44, 20 липня 2016Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей не буде обговорювати умови виходу країни з Євросоюзу.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар канцлера Німеччини, передає kommersant.ru. При цьому, пояснив він, це не означає, що "сторони не можуть говорити один з одним". "Але переговорів на цю тему не буде, можете бути впевнені", - зазначив він.
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Раніше сьогодні Тереза Мей оголосила про швидку зустріч з Ангелою Меркель для обговорення виходу Великобританії зі складу ЄС. Також вона сказала, що після виходу країна не перестане бути частиною Європи.
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