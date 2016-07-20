Меркель не буде обговорювати на зустрічі з Терезою Мей вихід Британії з ЄС

Про це повідомив прес-секретар канцлера Німеччини, передає kommersant.ru. При цьому, пояснив він, це не означає, що "сторони не можуть говорити один з одним". "Але переговорів на цю тему не буде, можете бути впевнені", - зазначив він.

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Раніше сьогодні Тереза Мей оголосила про швидку зустріч з Ангелою Меркель для обговорення виходу Великобританії зі складу ЄС. Також вона сказала, що після виходу країна не перестане бути частиною Європи.