Тереза Мей: уряду потрібен додатковий час для підготовки до переговорів по Brexit

Телефонна розмова Терези Мей з керівниками Німеччини і Франції, а також прем'єр-міністром Ірландії відбулася через кілька годин після того, як вона прийняла справи у Девіда Кемерона, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"В ході телефонних переговорів прем'єр-міністр підкреслила свій намір виконати волю британців, які вирішили покинути ЄС", - заявила прес-секретар Терези Мей.

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"Прем'єр-міністр пояснила, що нам знадобиться додатковий час, щоб підготуватися до цих переговорів, і висловила надію, що вони пройдуть в конструктивному і позитивному дусі", - підкреслили на Даунінг-стріт, 10.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Франції Оллланд у телефонній розмові з Мей закликав її прискорити переговори щодо виходу країни зі складу Євросоюзу.