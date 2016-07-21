Скандал на з'їзді республіканців: сенатор Круз, який поступився Трампу, не підтримав його

У своїй промові колишній головний суперник Трампа на праймеріз лише один раз згадав його ім'я і закликав делегатів з'їзду "голосувати по совісті". До кінця промови Круза в залі пролунав такий шум, що його вже не було чути, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Після промови сенатора дружину Круза Хайді спішно вивела із залу поліція, піклуючись про її безпеку.

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Сам Трамп заявив, що заздалегідь знав зміст промови, проте дозволив Крузу її виголосити. При цьому Трамп зазначив, що його опонент порушив свою обіцянку підтримати кандидата в президенти від Республіканської партії.

Як відзначають експерти, поведінка Круза на з'їзді ще раз показала глибокий розкол і відсутність єдності в партії.

Також у ході з'їзду в Огайо колишній губернатор Індіани Майк Пенс офіційно прийняв пропозицію партії стати кандидатом у віце-президенти. У своїй промові він розкритикував зовнішню політику Хілларі Клінтон і Барака Обами, в тому числі щодо Росії.

З'їзд Республіканської партії почався в понеділок і завершиться у четвер. На ньому делегати офіційно проголосували за висунення Трампа в президенти. Тепер його чекають президентські вибори, де його суперником повинна стати Хілларі Клінтон.