Республіканська партія затвердила Трампа в якості кандидата в президенти США

Про це повідомляє CNN.

За його висунення проголосували більшість делегатів з'їзду Республіканців, який проходив в Клівленді (штат Огайо).

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Трамп набрав 1725 голосів з 2472 можливих при необхідному мінімумі в 1237.

Нагадаємо, Трамп залишався єдиним кандидатом від республіканців для висунення на пост президента.

Раніше УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп назвав ім'я політика, разом з яким піде на вибори і який у разі його перемоги стане віце-президентом. Ним виявився губернатор Індіани Майк Пенс.

Спостерігачі називають вибір Трампа "безпечним". Пенс - досвідчений правник, він користується повагою всередині Республіканської партії, лідерами якої у самого Трампа в якийсь момент намічався конфлікт.

Однак, Пенсу може завадити відсутність великого досвіду публічних виступів. Будь який партнер Трампа має володіти здатністю правдоподібно пояснювати і пом'якшувати різкі заяви, до яких схильний кандидат від республіканців. У Пенса це може не вийти.