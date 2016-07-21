Суд Греції виніс вирок турецьким військовим-втікачам

Про це в "Твіттері", повідомляє агентство Анадолу. Військовослужбовців звинувачують у незаконному проникненні на територію Греції. При цьому наголошується, що офіцери залишаться під вартою поки розглядається їх запит на отримання політичного притулку в Греції.

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Як повідомляв УНІАН, спроба державного перевороту, здійснена групою військових сталася в Туреччині ввечері 15 липня. Путчисти вивели на вулиці Анкари і Стамбула військову техніку, атакували ключові військові об'єкти. Однак більшість силовиків залишилися вірна уряду, і заколот був пригнічений. Після перевороту в Грецію перелетів військовий вертоліт Sikorsky UH-60 Black Hawk, на борту якого знаходилися 8 осіб, які брали участь у заколоті. Афіни практично відразу повернули машину Анкарі. Самі військові свою провину заперечують і заявляють, що тікали з країни, побоюючись за своє життя.

У загальній складності в результаті путчу загинули 232 людини. Близько 60 тис. військовослужбовців, поліцейських, суддів, держслужбовців і вчителів були відсторонені від посад, затримані або перебувають під слідством. Через п'ять днів після заколоту в Туреччині був введений режим надзвичайного стану.