Баффет вибув з трійки найбагатших людей світу за версією Bloomberg
Американський підприємець Уоррен Баффет покинув трійку найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Тепер на третьому місці рейтингу розташувався глава Amazon Джефф Безос.
За даними Bloomberg Billionaires Index на 21 липня статки Джеффа Безоса склали $65,1 млрд, а Уоррена Баффета - $65 млрд, передає kommersant.ru. Однією з причин падіння Уоррена Баффета в рейтингу агентство називає його благодійну діяльність: нещодавно підприємець пожертвував $2,2 у фонд мільярдера Білла Гейтса і його дружини.
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Як зазначає Bloomberg, при цьому з початку цього року статки Воррен Баффета зросли на $2,7 млрд на тлі подорожчання акцій Berkshire Hathaway Inc. класу А на 9,4%. У свою чергу, статки Джеффа Безоса з початку року зросли на $5,4 млрд.
Перше місце рейтингу за даними на 20 липня займав засновник Microsoft Білл Гейтс (зі статком у $89 млрд) і засновник Inditex (бренди Zara, Massimo Dutti, Bershka) Амансіо Ортега ($73 млрд).
У травні інвестфонд Уоррена Баффета придбав акції Apple на суму $1 млрд. Він купив акції корпорації на тлі занепокоєння багатьох інвесторів про перспективи Apple у зв'язку зі зниженням продажів iPhone - за останні 12 місяців акції компанії подешевшали на 28%.