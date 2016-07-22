Баффет вибув з трійки найбагатших людей світу за версією Bloomberg

За даними Bloomberg Billionaires Index на 21 липня статки Джеффа Безоса склали $65,1 млрд, а Уоррена Баффета - $65 млрд, передає kommersant.ru. Однією з причин падіння Уоррена Баффета в рейтингу агентство називає його благодійну діяльність: нещодавно підприємець пожертвував $2,2 у фонд мільярдера Білла Гейтса і його дружини.

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Як зазначає Bloomberg, при цьому з початку цього року статки Воррен Баффета зросли на $2,7 млрд на тлі подорожчання акцій Berkshire Hathaway Inc. класу А на 9,4%. У свою чергу, статки Джеффа Безоса з початку року зросли на $5,4 млрд.

Перше місце рейтингу за даними на 20 липня займав засновник Microsoft Білл Гейтс (зі статком у $89 млрд) і засновник Inditex (бренди Zara, Massimo Dutti, Bershka) Амансіо Ортега ($73 млрд).

У травні інвестфонд Уоррена Баффета придбав акції Apple на суму $1 млрд. Він купив акції корпорації на тлі занепокоєння багатьох інвесторів про перспективи Apple у зв'язку зі зниженням продажів iPhone - за останні 12 місяців акції компанії подешевшали на 28%.