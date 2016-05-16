Баффет виявився акціонером Apple

Інвестиційний холдинг Berkshire Hathaway, підконтрольний американському мільярдеру Уоррену Баффету, станом на 31 березня 2016 року володів 9,81 млн акцій компанії Apple, випливає з матеріалів холдингу, розміщених на сайті Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), передає РБК.

Вартість цього пакету в кінці першого кварталу оцінювалася в $1,07 млрд, але з тих пір акції Apple подешевшали. На відкритті американських фондових ринків 12 травня Apple поступилася статусом найдорожчої компанії світу холдингу Alphabet Inc., яка володіє Google.

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У 2012 році на річних зборах акціонерів Berkshire Hathway Уоррен Баффет заявив, що не збирається інвестувати в Apple і Google. «Я абсолютно не здивуюся, якщо через 10 років ці компанії будуть коштувати набагато дорожче, ніж зараз, але я не збираюся купувати в них часток. Проте я ні в якому разі не списую їх з рахунків», – сказав мільярдер. При цьому він додав, що не став би продавати акції Apple і Google, якщо б вони були в його портфелі.