Американський мільярдер Баффет купив острів у Греції за 15 мільйонів євро - ЗМІ
04:03, 19 липня 2015Світ
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Раніше повідомлялося, що Джонні Депп купив острів у Греції за €4,2 млн.
Баффет поки не втратив віру в Грецію / companion.ua
Американський та італійський мільярдери Уоррен Баффет і Алессандро Прото придбали грецький острів Святого Фоми у Саронічній затоці.
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на грецьке видання Proto Thema.
Купівля острова площею 1,2 кв. км за €15 млн є для магнатів вкладенням в нерухомість.
Читайте такожЗМІ: Закриття банків на 3 тижні обійшлося Греції у 3 мільярди євро«На даний момент у Греції є можливості, й багато людей готові інвестувати», — зазначив Баффет.
Раніше повідомлялося, що Джонні Депп купив острів у Греції за €4,2 млн.
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