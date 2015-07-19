Американський мільярдер Баффет купив острів у Греції за 15 мільйонів євро - ЗМІ

Американський та італійський мільярдери Уоррен Баффет і Алессандро Прото придбали грецький острів Святого Фоми у Саронічній затоці.

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на грецьке видання Proto Thema.

Купівля острова площею 1,2 кв. км за €15 млн є для магнатів вкладенням в нерухомість.

Читайте такожЗМІ: Закриття банків на 3 тижні обійшлося Греції у 3 мільярди євро«На даний момент у Греції є можливості, й багато людей готові інвестувати», — зазначив Баффет.

Раніше повідомлялося, що Джонні Депп купив острів у Греції за €4,2 млн.