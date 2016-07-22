Вертольоти прикордонної служби Німеччини зі снайперами підняті в повітря для пошуків стрільців у Мюнхені
23:43, 22 липня 2016Світ
3109 0
Вертольоти прикордонної служби ФРН ведуть пошуки злочинців, які відкрили стрілянину в Мюнхені.
REUTERS
Про це повідомляє видання Bild.
Як повідомляє Reuters, у вертольотах знаходяться снайпери.
Читайте такожСтрілянина у Мюнхені: кількість загиблих збільшилася до 6 людей
Поліцейські підрозділи зі всієї південної Баварії стікаються до Мюнхена. Численні транспортні коридори виставлені в північній частині міста.
Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.
Внаслідок стрілянини загинуло 6 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter