На Мадагаскарі пожежа в житловому будинку забрала життя 38 людей

Як повідомляє місцева поліція, пожежа в селі Амбалавату спалахнула під час сільського свята, учасники якого відзначали закінчення ремонту дома, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Представник поліції розповів агентству Франс прес, що у момент пожежі в будинку перебували 39 осіб, 38 з яких загинули. Наймолодший із загиблих був шестимісячним дитиною.

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Імовірно, пожежа почалася від вугілля, яке використовувалося для приготування святкової їжі.

Як повідомляє місцеве видання Midi Madagasikara, люди, що знаходилися в будинку, не змогли швидко евакуюватися, оскільки штовхали вхідні двері, які потрібно було тягнути на себе. Підоспілі на допомогу сільські жителі також не змогли нічого зробити.

Врятуватися вдалося лише 14-річному підлітку, який вистрибнув з вікна.

Повідомляється, що більшість загиблих були членами однієї сім'ї.