Туреччина оголосила дату візиту Ердогана в Росію
12:50, 26 липня 2016Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 9 серпня відвідає Санкт-Петербург.
REUTERS
Про це заявив віце-прем'єр Мехмет Шимшек, повідомляє Анадолу. В програму візиту турецького президента, за словами віце-прем'єра, входить зустріч з російським колегою Володимиром Путіним.
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Зазначимо, що цей візит Ердогана в Росію стане першим з листопада 2015 року, коли відносини двох країн з-за збитого турецькими ВВС російського літака Су-24 різко погіршилися.
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