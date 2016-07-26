Туреччина оголосила дату візиту Ердогана в Росію

Про це заявив віце-прем'єр Мехмет Шимшек, повідомляє Анадолу. В програму візиту турецького президента, за словами віце-прем'єра, входить зустріч з російським колегою Володимиром Путіним.

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Зазначимо, що цей візит Ердогана в Росію стане першим з листопада 2015 року, коли відносини двох країн з-за збитого турецькими ВВС російського літака Су-24 різко погіршилися.