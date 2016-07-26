BBC: Українські жінки - серед найвищих в світі

Про це повідомляє "ВВС-Україна".

Латвія, Нідерланди, Естонія, Чехія, Сербія, Словаччина, Данія, Литва, Білорусь та Україна – це країни з найвищими жінками.

Середній зріст голландського чоловіка зараз складає 183 сантиметри, латвійської жінки - 170 сантиметрів.

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Українки потрапили у десятку найвищих на планеті. Що ж до українських чоловіків - вони на 21 місці у світі за зростом: між ірландцями та білорусами.

Нове дослідження відстежило тенденції щодо зросту людей у 187 країнах від 1914 року.

Науковці виявили, що іранські чоловіки та південнокорейські жінки за століття зросли найбільше.

Середньостатистичний іранець нині на понад 16 см вищий, ніж сто років тому, а середньостатистична мешканка Південної Кореї - на понад 20.

А от американці "підросли" не так сильно: на 5 і 6 сантиметрів, залежно від статі. Причому вони втратили позиції у рейтингу зросту: маючи третє та четверте місця у 1914 році, тепер їхні чоловіки опинилися на 37 місці, а жінки - на 42.

Верхні позиції у списку зараз займають європейські країни.

Найнижчими чоловіками на планеті, згідно з дослідженням, є мешканці Східного Тимору (160 см у середньому).

А найнижчі жінки, як і століття тому, - гватемалки. Зараз середня мешканка цієї країни має 150 см зросту.

За сто років досить сильно збільшився зріст людей у низці країн Східної Азії, зокрема Японії, Китаї та Південній Кореї.

Натомість люди "не особливо підросли за століття" у таких частинах світу, як Південна Азія (наприклад, у Індії, Пакистані та Бангладеш), а також у країнах на південь від Сахари, розповів співавтор дослідження Джеймс Бентам з Імперського коледжу Лондона.

Від 1970-х років у деяких країнах на південь від Сахари середній зріст людей навіть упав. Наприклад, це стосується чоловіків із Уганди та Сьєрра-Леоне.