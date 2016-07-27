У Кремлі шкодують, що під час президентської кампанії в США "розігрується російська карта"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Президент Путін неодноразово говорив, що Росія ніколи не втручалася і не втручається у внутрішні справи, тим більше у виборчі процеси інших країн, і в Москві ретельно уникають будь-яких дій, будь-яких слів, які могли б трактуватися як пряме і непряме втручання в електоральний процес» , - переконує Пєсков.

«Разом з тим ми бачимо, що російська карта лежить на покуті письмового столу усіх вашингтонських політиків під час електоральної кампанії, яка часто робить цю карту основною у своїй грі. Тут можна лише висловити співчуття», - сказав він.

При цьому Пєсков спростовує заяви президента США, що російські хакери зламали електронні поштові адреси Демократичної партії.

Читайте такожДемократична партія офіційно затвердила Клінтон кандидатом на пост президента США

«Хочу звернути увагу, що самі ж учасники електоральних перегонів, однак опоненти демократів, спростовують цю інформацію. Ми неодноразово спростовували», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в інтерв'ю NBC президент США Барак Обама не виключив, що Росія буде намагатися впливати на процес майбутніх виборів нового американського президента.

Відповідаючи на запитання про кремлівський вплив на хід виборів президента США, Обама відповів, що "можливо".