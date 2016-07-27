Обама припустив, що Кремль спробує вплинути на вибори в США

Про це повідомляє NBC.

Читайте такожДемократична партія офіційно затвердила Клінтон кандидатом на пост президента США

Відповідаючи на запитання журналіста NBC про кремлівський вплив на хід виборів президента США Обама відповів, що "можливо".

Раніше повідомлялося, що до крадіжки документів конвенції Демократичної партії США можуть бути причетні російські спецслужби, метою яких було допомогти Дональду Трампу на виборах президента США.