Обама припустив, що Кремль спробує вплинути на вибори в США
03:49, 27 липня 2016Світ
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Президент США Барак Обама не виключив можливості того, що Росія буде намагатися впливати на процес майбутніх виборів нового американського президента.
REUTERS
Про це повідомляє NBC.
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Відповідаючи на запитання журналіста NBC про кремлівський вплив на хід виборів президента США Обама відповів, що "можливо".
Раніше повідомлялося, що до крадіжки документів конвенції Демократичної партії США можуть бути причетні російські спецслужби, метою яких було допомогти Дональду Трампу на виборах президента США.
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