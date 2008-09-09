Українські найманці в Грузії: міфи та реальність
21:38, 09 вересня 2008Світ
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Коментує представник Тимошенко
Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає заяву генерального прокурора Південної Осетії щодо участі українських найманців на боці Грузії у бойових діях проявом інформаційної війни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Тбілісі.
Г.НЕМИРЯ наголосив, що раніше міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ неодноразово заявляв, що українські військовослужбовці не брали участі у цьому конфлікті.
«Тому це частина інформаційної війни. Офіційного підтвердження немає», - сказав він.
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