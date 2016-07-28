Кремль про ситуацію в Алеппо: готується не штурм, а гуманітарна операція

Про це заявив прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "ТАСС".

"Ви де-небудь чули заяву про те, що це підготовка до штурму? Ви не чули. Це підготовка гуманітарної операції. Ніяких підстав сумніватися в цьому немає", — стверджує Дмитро Пєсков.

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У Кремлі заявили, що операція проводиться за дорученням Володимира Путіна і за його ініціативою. Підкреслюється, що ця тема обговорювалася як з владою Сирії, так і з США.

Як пише "РБК", про доручення президента Росії почати масштабну гуманітарну операцію в Алеппо стало відомо вранці 28 липня. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російський центр по примиренню ворогуючих відкриє кілька коридорів для виходу людей з Алеппо.

Наголошується, що три коридори відкриють для виходу мирних жителів, які опинилися "в заручниках у терористів". Ще один коридор - для проходу бойовиків зі зброєю.

"На цей крок ми йдемо виключно в цілях забезпечення безпеки жителів Алеппо", — додав він. Інформувати людей про коридори будуть листівками та СМС-повідомленнями.

Раніше у ЗМІ висловлювалися припущення, що РФ під виглядом гуманітарної операції готує штурм Алеппо.

Сьогодні, 28 липня, міністри закордонних справ Франції і Великобританії Жан-Марк Ейро і Борис Джонсон закликали уряд Сирії і його союзників припинити облогу Алеппо.

Міністри також заявили, що авіаудари, які в тому числі потрапляють по мирному населенню і медичним установам, призводять до нової хвилі біженців. Міністри закликають до відновлення угоди про припинення вогню між ворогуючими сторонами і створення перехідного уряду в Сирії.

Минулого тижня в Алеппо удари потрапили чотири польових госпіталі і станція переливання крові. В результаті загинули пацієнти лікарні, діти і лікарі.

Алеппо раніше було діловим центром Сирії. Однак в останні роки місто поділено на дві частини: одну з них контролюють урядові війська за підтримки РФ, а іншу - опозиція. При цьому в місті у важких умовах залишаються десятки тисяч людей.