Лондон і Париж закликали Асада припинити облогу колишньої ділової столиці Сирії

У спільній заяві Джонсона і Ейро підкреслюється особлива роль Росії: на їхню думку, у Москви є можливість переконати режим президента Башара Асада закінчити війну і повернутися за стіл переговорів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На думку Джонсона і Ейро, через облогу міста, з якого не можуть вибратися близько 300 тисяч осіб, відновити мирні переговори в Сирії неможливо.

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У спільній заяві двох міністрів облога Алеппо, а також авіаудари по місту названі руйнівними.

Міністри також заявили, що авіаудари, які в тому числі потрапляють по мирному населенню і медичним установам, що приводять до нової хвилі біженців.

Міністри закликають до відновлення угоди про припинення вогню між ворогуючими сторонами і створення перехідного уряду в Сирії.

Минулого тижня в Алеппо удари потрапили чотири польових госпіталі і станція переливання крові. В результаті загинули пацієнти лікарні, діти і лікарі.

Алеппо раніше був діловим центром Сирії. Однак в останні роки місто поділено на дві частини: одну з них контролюють урядові війська за підтримки РФ, а іншу - опозиція. При цьому в місті у важких умовах залишаються десятки тисяч людей.