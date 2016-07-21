Pokemon Go божевілля: очікуваний прибуток Apple від гри складе $3 мільярди

Саму гру, випущену японською компанією Nintendo, можна скачати на смартфони безкоштовно, проте Apple може заробити гроші на вбудованих покупках, передає РБК з посиланням на Reuters.

Зокрема, 100 PokeCoins коштують на AppStore зараз 99 центів, проте за 14.500 монет користувачам доведеться віддати $99,99.

"Ми вважаємо, що Apple може серйозно заробити на цій грі, встановленій на телефонах", - заявила аналітик Needham Лора Мартін. За її словами, кількість користувачів, які витрачають гроші на додаткові бонуси, у кілька разів перевищує кількість людей, які витрачали гроші на гру Candy Crush. Остання заробила $1 млрд у 2013 і 2014 роках.

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Крім бонусів, вихід Pokemon Go також позначився на додаткових продажах зарядних пристроїв для мобільних пристроїв і гаджетів.

За даними агентства, станом на 18 липня тільки в США гру скачав 21 мільйон користувачів.

За даними Reuters, акції Apple з моменту запуску гри додали 5%, фондові показники Nintendo за цей час зросли вдвічі.

Гра Pokemon Go використовує елементи доповненої реальності: гравці шукають покемонів, захованих у реальному світі.