На "Цвинтарі зрадників" в Стамбулі поховали перших учасників спроби військового перевороту (фото)

Як зазначає dha.com.tr, у Стамбулі вже завершилося облаштування кладовища для загиблих під час спроби військового перевороту путчистів.

Перший з учасників невдалого військового перевороту був тут похований на початку цього тижня.

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За останніми даними, в результаті придушення спроби перевороту загинули 104 путчиста.

Як повідомляв УНІАН, мер Стамбула Кадір Топбаш наказав виділити місце під кладовище для учасників невдалого військового перевороту одразу після завершення цих подій.