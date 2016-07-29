На "Цвинтарі зрадників" в Стамбулі поховали перших учасників спроби військового перевороту (фото)
15:52, 29 липня 2016Світ
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Так виглядає "Цвинтар зрадників" в Стамбулі, де ховатимуть путчистів, загиблих під час спроби військового перевороту в ніч з 15 на 16 липня 2016 року.
REUTERS
Як зазначає dha.com.tr, у Стамбулі вже завершилося облаштування кладовища для загиблих під час спроби військового перевороту путчистів.
Перший з учасників невдалого військового перевороту був тут похований на початку цього тижня.
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За останніми даними, в результаті придушення спроби перевороту загинули 104 путчиста.
Як повідомляв УНІАН, мер Стамбула Кадір Топбаш наказав виділити місце під кладовище для учасників невдалого військового перевороту одразу після завершення цих подій.
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