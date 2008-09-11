У США відзначають річницю терактів 11 вересня 2001 року

У США сьогодні відзначають річницю терористичних актів 11 вересня 2001 року, в результаті яких загинули близько трьох тисяч осіб, повідомляє радіо «Свобода».

Президент Джордж БУШ візьме участь в церемонії відкриття меморіалу в Пентагоні.

На меморіальних заходах в Нью-Йорку будуть присутні кандидати на пост Президента від республіканців і демократів Джон МАККЕЙН і Барак ОБАМА.

Рівно 7 років тому терористи, пов`язані з "Аль-Каїдою", захопили в США 4 пасажирських літаки. Два з них були направлені на будівлю Світового торгового центру в Нью-Йорку і на будівлю Пентагону у Вашингтоні. Ще один захоплений авіалайнер розбився в Пенсільванії.