У Мюнхені через загрозу теракту поліція евакуювала вокзал і торговий центр

Поліція ФРН евакуювала залізничну станцію "Мюнхен-Пазинг" і місцевий торговий центр "Аркади" у зв'язку з надійшла загрозою здійснення теракту, повідомляє ТАСС.

Зазначається, що на даний час операцію завершено, рух потягів відновлено.

Як зазначили в поліції, зателефонував невідомий, який повідомив, що в торговому центрі буде приведено в дію вибуховий пристрій. Після цього він поклав трубку.

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"Мова йшла про міру обережності", - зазначив представник поліції.

У Баварії минулого тижня відбулося відразу декілька інцидентів.

18 липня озброєний сокирою і ножем 17-річний біженець з Афганістану напав на пасажирів приміського поїзда, який прямував у Вюрцбург, в результаті постраждали 15 осіб. Після нападу злочинець зірвав стоп-кран і спробував втекти, проте його наздогнали та ліквідували бійці спецназу.

Минулої неділі 27-річний виходець з Сирії влаштував вибух у центрі Ансбаха. Близько 22:00 він привів у дію вибуховий пристрій поруч із входом на територію музичного фестивалю. Екстреміст загинув, ще 15 осіб отримали поранення.

Крім того, минулого тижня німець іранського походження розстріляв людей у Мюнхені. Він мав проблеми в школі і нестабільну психіку, з релігійним екстремізмом його дії не пов'язують.